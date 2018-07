Stetternich.

Beim Brand eines Strohballensammelwagens entstand am Montagmittag bei Stetternich zum Glück nur Sachschaden. Ein 18-jähriger Traktorfahrer fuhr gegen 13 Uhr von Jülich aus die Kölner Landstraße in Stetternich, als er nach links auf ein Feldstück abbiegen wollte. Dabei fielen ihm Flammen auf, die aus bisher ungeklärter Ursache aus einer am Traktor angehängten landwirtschaftlichen Maschine schlugen.