Inden.

450 Jahre ist es her, dass die Schälmühle in Inden-Frenz erstmals erwähnt wurde. So steht es auf der Internetseite der Betreiber der Mühle. Dass die Mühle im Jahres des Herrn 2018 zum Streitfall auf Facebook werden könnte, hatten sich die neuen Besitzer selbst 2012 nicht ausmalen können, als sie die Schälmühle gekauft haben.