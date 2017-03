Quartiersbegehung und Runde Tische

Eine Quartiersbegehung findet am Donnerstag, 6. April, statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr das Stadtteilzentrum Nord, die Begehung dauert rund eineinhalb Stunden.

Die nächsten Runden Tische sind bis Juli am jeweils letzten Montag im Monat terminiert, also am 24. April, 29. Mai und 26. Juni, jeweils um 18 Uhr.