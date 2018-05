Jülich.

Es ist nicht so, dass die „Rurpiraten“ in Jülich bislang viel Zeit auf oder im Wasser verbracht hätten. Aber in etwa 15 Monaten gehen sie richtig „an Land“. Dann hat die Zeit des Provisoriums für die Kinder und Erzieherinnen in der gleichnamigen Kindertagesstätte, die in Containern am Ginsterweg untergebracht ist, definitiv ein Ende.