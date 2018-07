Jülich - Startschuss auf altem FH-Gelände in Jülich

Jülich.

Der Bebauungsplan für den städtischen Teil des Neubaugebietes Alte Fachhochschule ist seit dem Stadtratsbeschluss in der vergangenen Woche rechtskräftig. Einige Tage vorher schon zeigte sich das große Intresse am städtischen Teil dieser Fläche bei einem „Bauherrenabend“ der Stadtentwicklungsgesellschaft Jülich (SEG) in der Schalterhalle der Sparkasse mit etwa 150 Besuchern.