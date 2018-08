Aldenhoven - Startplatz sichern beim 12. Indeland-Triathlon

Aldenhoven.

Gerade liegt der 11. Indeland-Triathlon mit einem neuen Teilnehmerrekord von 1717 Athleten zurück, da steht die nächste Ausgabe im kommenden Jahr bereits in den Startlöchern. Am 16. Juni 2019 werden die rund 1700 Triathleten bereits zum 12. Mal am Blausteinsee in Eschweiler ihren sportlichen Dreikampf starten.