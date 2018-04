Jülich. Das erste Wochenende, das der Jahreszeit Frühling alle Ehre machte, hat dem Brückenkopf-Park Jülich den erhofften Besucher­anstum beschert. Rund 5000 Menschen passierten am Samstag und Sonntag die Kassenhäuschen der Freizeiteinrichtung, wie Heinrich Horrig als Chef vom Dienst auf Anfrage informierte.

Zuvor lag die 2018er Statistik des Brückenkopf-Parks ganz leicht hinter der des Vorjahres zurück. Bis Anfang April wurden gut 19200 Gäste verzeichnet, in 2017 waren das rund 1000 mehr – bei allerdings deutlich besserer Witterung.

Die in diesem Jahr sehr günstigen Dauerkarten des Parks werden stark nachgefragt. In den ersten dreieinhalb Monaten wurden rund 4100 verkauft – im Vorjahr waren es in dieser Zeit 1437.