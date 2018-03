Inden.

Die Zukunft der Pfarrkirche St. Nikolaus in Lucherberg ist ungewiss. Vermutlich wird eine der weithin sichtbaren Landmarken in der Gemeinde Inden bald verschwinden. Das Gotteshaus ist aufgrund massiver baulicher Mängel schon länger geschlossen. Die Gläubigen aus Lucherberg pilgern seit dem vergangenen Jahr in eine der drei anderen Kirchen der fusionierten Indener Pfarre St. Josef nach Lamersdorf, Frenz oder Inden/Altdorf.