Stadtwerke-Überschuss: 50 Prozent gehen an die Stadt Von: -vpu-

Letzte Aktualisierung: 5. Juli 2018, 18:14 Uhr

Jülich. Vom erfolgreichen Geschäftsjahr der Stadtwerke Jülich GmbH profitiert im zweiten Jahr in Folge der Haushalt der Herzogstadt. Die Hälfte des Gewinns von 1,67 Millionen Euro – also 837.000 Euro – soll als Gewinnausschüttung an den Gesellschafter Stadt Jülich fließen.