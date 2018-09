Jülich - Stadtverwaltung und Supermärkte unter einem Dach in Jülich?

Jülich.

Die Tagesordnung führte ein wenig in die Irre: „Ideen zur Umgestaltung des Neuen Rathauses“ war da zu lesen. Mit ein paar neuen Anstrichen und versetzten Mauern hatte das nichts zu tun. Der Jülicher Kommunalpolitik wurde am Donnerstag ein großes Projekt präsentiert, bei dem vom heutigen Gebäudekomplex noch so etwas wie eine Filmkulisse übrig bleibt.