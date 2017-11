St. Josef in Linnich und St. Elisabeth in Jülich unter einem Dach

Jülich/Linnich. Aus zwei Krankenhäusern wird eines. Das St. Josef Krankenhaus Linnich und das St. Elisabeth Krankenhaus befinden sich jetzt unter einem Dach, aus rechtlicher Sicht. Das hat die Trägergesellschaft Caritas West (CTW) bekanntgegeben.

Die umfirmierte Gesellschaft, in der neben Jülich jetzt auch Linnich untergebracht ist, heißt „Katholische Nord-Kreis Kliniken Linnich und Jülich“. Das bedeutet nach Auskunft des CTW-Krankenhausverbundes nicht, dass eines der Häuser geschlossen oder verkleinert wird, Stellen gestrichen oder Abteilungen zusammengelegt werden. „Für die Patienten ändert sich nichts“, sagt CTW-Geschäftsführer Bernd Koch.

So heißt es in der CTW-Mitteilung: „Wir freuen uns, bekanntzugeben, dass wir unsere beiden Krankenhäuser St. Josef Linnich und St. Elisabeth Jülich gesellschaftsrechtlich zusammengeführt haben, um die medizinischen, pflegerischen und ökonomischen Synergien im Sinne unserer Patienten nutzen und weiter ausbauen zu können“, sagen die Geschäftsführer Koch und Stephan Prinz. Der Kreis Düren hatte dieser strukturellen Änderung auf Anfrage der CTW zugestimmt.

„Wir sehen das Potenzial, die Organisation an beiden Standorten zu optimieren und damit die Versorgung gleichbleibend sicherzustellen“, so die CTW-Geschäftsführer weiter. Vor allem die krankenhausübergreifende Zusammenarbeit im Personalwesen spielt in Zeiten des Fachkräftemangels eine zentrale Rolle.

Personaleinsätze in Urlaubs- und Krankheitszeiten können zudem besser organisiert werden. Für Assistenzärzte möchten die beiden Krankenhäuser ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern, wenn sie die ärztliche Weiterbildung an zwei Standorten anbieten, ohne dass die Ärzte den Dienstgeber wechseln müssen. Aufgaben im kaufmännischen Bereich, beispielsweise in den Abteilungen der Lohn- und Finanzbuchhaltung, können zusammengefasst werden und so gemeinsame Abstimmungen der beiden Standorte erleichtern.

Namen bleiben bestehen

Weiteres Potenzial steckt in den Bereichen Qualitätsmanagement, Technik und Einkauf. Die stetig steigenden gesetzlichen Anforderungen in diesen Disziplinen gelten für beide Standorte gleichermaßen. Insofern müssen Vorgaben des Gesetzgebers auch an beiden Standorten auf gleichem Niveau umgesetzt, eingehalten und angepasst werden.

Die Identitäten der beiden Krankenhäuser sollen trotz der gesellschaftsrechtlichen Zusammenführung bestehen bleiben. Daher werden die Krankenhausnamen St. Josef und St. Elisabeth beibehalten.

Marcus Quintus hat die Leitung der Katholischen Nord-Kreis Kliniken Linnich und Jülich zum 1. Oktober übernommen. Zuletzt war er stellvertretender Direktor eines süddeutschen Krankenhauses. „Mit der Zusammenführung entwickeln sich die beiden Krankenhäuser zu einer starken Klinik in der Region an zwei Standorten“, sagt Quintus, der aus Paderborn stammt und seinen Wohnsitz und Lebensmittelpunkt nun von Süddeutschland in das Rheinland verlegt hat.

Ebenfalls seit dem 1. Oktober ist die Position der kaufmännischen Direktorin des St. Josef-Krankenhauses nach längerer Vakanz neu besetzt. Erstmals tritt mit Judith Kniepen eine Frau in die Führungsriege der kaufmännischen Direktoren im CTW-Krankenhausverbund. Kniepen kennt das Linnicher Krankenhaus und ist dort und in der Umgebung gut vernetzt. Bereits 2011 begann die in Linnich-Glimbach aufgewachsene 30-jährige ihre Tätigkeit im St. Josef-Krankenhaus.

Neben Ihrer Ausbildung studierte sie Health Care Management in einem dualen Studiengang an der Hochschule Niederrhein. Nach ihrer Tätigkeit im Personalmanagement des Krankenhauses und der Assistenz des kaufmännischen Direktors wurde Judith Kniepen im April zur stellvertretenden kaufmännischen Direktorin benannt.