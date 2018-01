Titz.

Einen Fahndungserfolg konnte die Dürener Polizei zum Jahresende vermelden. Eine Werkschutzstreife des RWE beobachtete am Sonntagmorgen drei Jugendliche an einer Autobahnbrücke. Die hinzugerufene Polizei stellt frische Graffitis an den Brückenpfeilern fest. Stammen auch weitere Farbschmierereien von den Jugendlichen?