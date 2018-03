Kreis Düren - SPD-Entscheid: Erleichterung und klare Worte nach Berlin

Kreis Düren. Die SPD-Mitglieder haben sich klar für den Beitritt der Partei in die Große Koalition entschieden. Wie reagieren Sozialdemokraten aus dem Kreis Düren auf das Ergebnis?

Josef Johann Schmitz, Indener SPD-Urgestein und Vorsitzender der Kreistragsfraktion, sagte am Sonntagmittag: „Meine Gefühlslage ist gut.“ Er sei von Anfang an Befürworter der Groko gewesen und habe mit Ja gestimmt. Aber er mahnte gleichzeitig: „Innerparteilich werden wir uns schon erneuern müssen. Das Bild der letzten Wochen ist ja nicht nachvollziehbar.“ Nach einem „Selbstzerfleischungsprozess“, den er in 52 Jahren in der SPD nicht erlebt habe, seien nun kluge Köpfe gefragt. „Man muss vor allem wieder Politik für die Menschen machen.“

Raoul Pöhler, Mitglied des Kreisvorstandes und stellvertretender Landrat, hatte „nichts anderes erwartet“. Es sei die Aufgabe einer großen demokratischen Partei, Verantwortung zu übernehmen. Allerdings schickte auch er eine Mahnung an die SPD-Spitze nach Berlin: „Die Basis ist nicht mehr gewillt, sich weiter so ein Klamauk-Szenario bieten zu lassen.“ Die Ehrenamtler in den Ortsvereinen würden zwar viel mitmachen, aber „so ein unwürdiges Schauspiel darf es nicht mehr geben“, sprach der Aldenhovener Klartext. Mit dem Mitgliedervotum habe die SPD bewiesen, dass sie eine „urdemokratische Partei“ ist. In ihrer langen Geschichte habe sich die SPD oft im Wellental befunden – und sei stets wieder aufgestanden. „Ich glaube an die Kraft der Erneuerung. Das ist der Anfang einer besseren Zeit“, bekräftigte Pöhler.

Johannes Komp, Fraktionsvorsitzender der SPD in Niederzier, war erleichtert vom Ergebnis der Abstimmung . „Ich bin froh, dass wir jetzt regierungsfähig sind. Jetzt muss geliefert werden – von beiden Seiten.“ Zwangsläufig sei er ein Befürworter der Groko, schließlich müsse es ja weitergehen in Deutschland. „Ich sehe viel sozialdemokratisches Potenzial im Koalitionsvertrag, dass muss jetzt umgesetzt werden“, ist seine Meinung. Mit einem positiven Ergebnis hatte der 52-Jährige schon gerechnet, auf eine so breite Mehrheit hatte er nur gehofft. „Die 66 Prozent waren fast das Höchste, das man erwarten konnte“, ist Komp überzeugt. Mehr hatte er sich bei der Wahlbeteiligung erwartet. „Dafür, dass es ein so wichtiges und viel diskutiertes Thema war, finde ich 78 Prozent relativ schwach.“

Peter Münstermann aus Langerwehe war erklärter Groko-Gegner. „Die Basis hat nicht in meinem Sinne abgestimmt“, sagt er. „Aber als Demokrat werde ich dieses Ergebnis natürlich voll und ganz akzeptieren.“ Entscheidend sei jetzt, ergänzt er, dass die Inhalte des Koalitionsvertrages auch wirklich umgesetzt würden. „Vor allem die, bei denen es um sozialpolitische Themen geht. Nur dann, kann es uns gelingen, bei den Wählern wieder besser anzukommen.“