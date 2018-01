Sparkassen-Hallencup: SV Hambach wird seiner Favoritenrolle gerecht Letzte Aktualisierung: 12. Januar 2018, 10:59 Uhr

Jülich. Insgesamt 71 Tore konnten die Zuschauer in der Sporthalle an der Berliner Straße in Jülich zum Auftakt des 25. Sparkassen-Hallencups in den beiden ersten Vorrundengruppen am Donnerstag Abend bejubeln.