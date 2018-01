Barmen - Sonntagskino in Barmen wird fortgesetzt

Sonntagskino in Barmen wird fortgesetzt Letzte Aktualisierung: 11. Januar 2018, 12:15 Uhr

Barmen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder das Sonntagskino in Barmen. An jedem zweiten Sonntag im Monat wird im Martinus-Saal des Gemeindezentrums Barmen, Kirchstraße 4, um 15.30 Uhr wieder ein Film für Kinder gezeigt.