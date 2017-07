Finanzierung durch Mieten und Gebühren

Der Anspruch des Landrates war, die Einrichtung einer Geschäftsstelle des Kreishauses in Jülich kostenneutral zu halten. Die Finanzierung des Projektes erfolgt nach seinen Angaben über garantierte Mieten, die der Bund für die Jobcom-Dienststellen zahlt, weitere Mieten durch Shops und Gastronomie und vor allem auch durch Gebühren, die das Straßenverkehrsamt wieder mehr einnimmt, wenn die Fahrzeuge aus dem Nordkreis nicht mehr in Würselen angemeldet werden, was jährlich einen sechsstelligen Betrag ausmacht. Außerdem werden diverse Dienstfahrten erheblich günstiger.