Jülich.

Ein Bayer aus Mittenwald mit Wurzeln in Jülich hat Geschichte geschrieben. Jedenfalls im Skisport: mit dem Sieg am Samstag bei der berühmtesten und berüchtigtsten Abfahrt der Welt, der legendären Streif in Kitzbühel. Thomas Dreßen ist 24 Jahre alt, die Großeltern wohnen in Jülich.