Jülich.

Erinnerungen an die 80er Jahre, in der die in Jamaika entstandene Musikrichtung Ska erstmals in Deutschland aufkam, wurden im Kulturbahnhof Jülich im Rahmen des Ska-Festivals geweckt. Rhythmen, die Elemente aus Rock, Pop, Funk, Swing, Reggae oder Jazz vereinen, brachten die Wände an diesem Abend zum Beben und ließen Zuhörer mitklatschen oder -tanzen.