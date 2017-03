Siersdorf.

Der „RWE Indeland Klimaschutzpreis“ würdigt Initiativen, die sich auf besondere Weise für Umwelt und Natur in einer Kommune einsetzen. In der Gemeinde Aldenhoven hat man für das Jahr 2016 eine Jugendorganisation ausgewählt, die sich des Umweltschutzes in vielfältiger Weise angenommen hat.