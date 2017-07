Ausbildung zum Kommende-Experten

Mit dem steigenden Bedarf für Führungen im weitläufigen Gebäude der Siersdorfer Kommende bietet der Förderverein dem Wunsch von Interessenten folgend eine Fortbildung zum Gästeführer an. Hauptsächlich an Tagen des Offenen Denkmals oder beim Siersdorfer Weihnachtsmarkt ist der Ansturm von Besuchern besonders stark, so dass Vorsitzender Guido von Büren und Vorstandsmitglied Franz-Horst Besse als derzeitige Führer das allein nicht mehr bewältigen können.

Interessenten, die an einer Fortbildung teilnehmen möchten, werden für Donnerstag, 3. August, um 18.30 in das Siersdorfer „Haus der Vereine“, Bettendorfer Straße eingeladen. Hier erfolgt zunächst die theoretische Einführung. Am Samstag, 5. August, folgt dann um 15 Uhr eine „Musterführung“ sowohl in der Ordenskirche St. Johannes und im Herrenhaus des Kommende-Gebäudes.

Anmeldungen werden u. a. auch vom Vorsitzenden Guido von Büren (Telefone: 02461/9376814) oder E-Mail GVBueren@juelich.de angenommen.