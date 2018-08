Linnich - Sie sorgen für Briefe und Pakete in Linnich und Titz

Linnich.

Dass jeden Tag in Linnich und Titz die richtigen Briefe und Pakete zu den Haustüren kommen, ist vor allem Brigitte Thelen (55) und Petra Hüring (53) zu verdanken. Die Frauen liefern die Post nicht nur aus, sie arbeiten seit gut einem Jahr auch nebeneinander als Teamleiterinnen am Zustellstützpunkt an der Erkelenzer Straße und haben somit zusätzliche Verantwortung.