Jülich.

„Vor 40 Jahren wurden Sie Mitglied im Kirchenchor Ihrer Gemeinde. Seitdem singen Sie in der Gemeinschaft des Chores zum Lobpreis Gottes und zur Freude der Menschen“. So heißt es in der Jubiläumsurkunde des Diözesan-Cäcilienverbandes Aachen für Gertrud Mahlberg, die im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Jülicher Propsteichores geehrt wurde.