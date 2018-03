Jülich - SG Stettenich/Kirchberg fährt zum „Copa Costa Brava“

Jülich. Die C- und B-Jugendlichen der SG Stetternich/Kirchberg werden in diesem Jahr zum ersten Mal an einem internationalen Turnier in Spanien teilnehmen.

Zahlreiche Unterstützer machten es möglich, dass insgesamt 46 Personen sich den sportlichen Herausforderungen der mit rund 130 Mannschaften besetzten Turnier Copa Costa Brava stellen können. Darüber hinaus wird den Jugendlichen noch ein abwechslungsreiches Programm mit einem Besuch in Barcelona und des spektakulären Stadions des SC Barcelona „Camp Nou“ geboten.

Sportlich wartet auf die C-Jugend bereits in der Vorrunde neben dem badischen JFV-Tuniberg mit Maccabi Haifa aus Israel ein Gegner, dessen Name auch auf der Bühne des internationalen Profifußballs bekannt ist. Die B-Jugendlichen treten in der Vorrunde gegen Blau-Gelb Frankfurt am Main, den Heesseler SV sowie gegen den dänischen Verein Skjolde an.

Gastgeschenk für Bürgermeister

Trotz sportlichen Engagement soll der Spaß und der völkerverbindende Charakter des Sports nicht zu kurz kommen. Bürgermeister Fuchs verabschiedete eine Vertretung der SG Stetternich/Kirchberg bei einem Besuch im Rathaus. Neben den besten Wünschen zum sportlichen Abschneiden überreichte er auch ein Gastgeschenk, das die Mannschaft bei ihrem Empfang beim Bürgermeister in Blanes-Tordera überreichen möchte. Als Dankeschön erhielt Bürgermeister Fuchs aus den Händen des Mannschaftsführers Tim Schippers ein speziell für die Fahrt entworfenes Tour-Shirt.