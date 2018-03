Jülich - Segelclub Jülich nimmt Kurs aufs Jubiläum

Jülich. Dem nicht endenden Winter zum Trotz bereiten sich die Jülicher Segler auf die anstehende Saison vor. Zur Einstimmung erfolgte unlängst die Jahreshauptversammlung des am Rursee beheimateten Segelclub Jülich (SCJ).

Der Vorsitzende Hans-Jürgen Dännart informierte mit 2. Vorsitzenden Rainer Harnacke und Kassenwart Dirk Charlier die Mitglieder über die wesentlichen Ereignisse 2017, die anstehenden Vorhaben sowie die Finanzlage des Vereins. Stolz wies Dännart darauf hin, dass der SCJ in diesem Jahr auf eine 50-jährige Geschichte zurückblickt. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen zur großen Jubiläumsfeier, die am 16. Juni auf dem Vereinsgelände am Rursee steigen soll.

Den ganzen Tag über sind Aktivitäten rund um den Segelsport geplant, so dass das Goldjubiläum gebührend begangen werden kann. Sportwart Uli Stein berichtete darüber hinaus über die sportlichen Aktivitäten des Vereins, insbesondere die Organisation und Durchführung der Regatten. Wachsender Beliebtheit erfreut sich dabei vor allem die Kehraus-Regatta, bei der 2017 52 Boote in vier Klassen mit insgesamt 119 Seglern am Start waren.

Als Jugendwartin informierte Fabienne Hoethker über die zahlreichen Aktivitäten der Jugendabteilung, die ein Viertel der Mitglieder stellt, und wichtiger Bestandteil des Vereins ist. Hans-Jürgen Dännart lobte den Nachwuchs als sehr aktiv, super organisiert und engagiert. „Die Jugend ist spitzenmäßig“, brachte er es auf eine griffige Formel!

Jetzt hoffen die Segler zunächst auf das Ende des Winters und freuen sich auf das offizielle Ansegeln mit Rahmenprogramm am 1. Mai, an dem auch wieder Gäste willkommen sind. Wer also mit dem Segelsport liebäugelt, ist eingeladen, sich am 1. Mai zu informieren. Auch Gelegenheiten zum Mitsegeln werden geboten. Weitere Infos auf: www.sc-juelich.de