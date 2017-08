Jülich.

Anlässlich der Kulturhauptstadt „Ruhr.2010“ hat im Wassermuseum Mühlheim an der Ruhr die Ausstellung „Virtuelles Wasser“ stattgefunden. Konzeptkünstler und Bildhauer Ottmar Hörl (59) verwandelt den Vorplatz des Wassermuseums für zwei Wochen in eine begehbare Bodenskulptur. 300 schwarze Seelöwen, aus einem speziellen Kunststoff und ohne Naht gegossen, streckten ihre Nasen in den Himmel.