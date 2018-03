Zusammenarbeit von Science College und FZJ

Das 8. Schülersymposium des Science College Overbach in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich hatte zum Ziel, die Zusammenführung von neuronalen Funktionen mit der Welt der Informationstechnologie zu demonstrieren. Es richtete sich an Jugendliche mit einer persönlichen Neigung zu den Lebenswissenschaften, zur Biologie und zu Studienzielen wie Medizin oder Psychologie, sowie in gleichem Maße an technikaffine Jugendliche, die sich in der Welt der Elektronik und der Kommunikationstechnologie wohl fühlen.