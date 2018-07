Linnich - Schwerpunkttag Händehygiene im Linnicher Krankenhaus

Linnich. Das St. Josef-Krankenhaus Linnich hat auch in diesem Jahr wieder einen Tag der Händehygiene für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle Interessierten veranstaltet. Der internationale Tag der Händehygiene wurde 2009 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit der Kampagne „Save Lives: Clean Your Hands“ eingeführt. Mit dem Aktionstag soll vor allem Personal in medizinischen Einrichtungen angesprochen werden.

Frank Martin, Hygienefachkraft des St. Josef-Krankenhauses, und Sabine Heinrichs von der Firma Eccolab informierten umfassend über Händehygiene und Hautpflege. Sie hatten Anschauungsmaterial dabei und vor allem Desinfektionsmittel mit fluoreszierenden Stoffe und eine „Black Box“: Die Besucher des Informationsstandes rieben sich mit dem präparierten Desinfektionsmittel die Hände ein und hielten diese anschließend in die Box unter Schwarzlicht. So konnten die Hygieneexperten sehen, ob das Mittel überall gleichmäßig verteilt wurde. Wichtig ist es nämlich, ausreichend Flüssigkeit sorgfältig überall zu verteilen: auf Handflächen, Handrücken, Handgelenk, allen Fingern, in Fingerzwischenräumen und an den Fingerspitzen. Erschienen die Hände weiß benetzt unter dem Schwarzlicht, waren alle Partien der Hände gründlich eingerieben.

Die Händedesinfektion im Krankenhaus ist extrem wichtig, um Keime und Erreger, die immer und überall vorhanden sind, zu reduzieren, so dass sie nicht verbreitet werden. Die Mitarbeiter müssen ihre Hände mehrmals am Tag mindestens 30 Sekunden desinfizieren, um die Ausbreitung von Keimen zu verhindern.

Ein weiteres Highlight beim Tag der Händehygiene bildete ein Hygienequiz. Hier wurde den Mitarbeitern, Patienten und Besuchern die Wichtigkeit der Hygiene spielerisch vermittelt, wobei die ein oder andere korrekte Antwort zu großem Erstaunen unter den Quizteilnehmern führte.

Oder hätten Sie gewusst, dass sich alleine auf einer Hand zehn Millionen potenziell krank machende Keime tummeln?