Jülich.

„Endlich om Kirchplatz und jedäuf met 4711“, freute sich Bürgermeister Axel Fuchs bei der Sessionseröffnung am 11.11. um 11.11 Uhr, der zum Glück für alle Jecken auf einen Samstag fiel. Der Songtext von den Klüngelköpp passte genau, denn trotz leichten Regens erschienen die Jecken scharenweise vor der Bühne am Kirchplatz, um zu zeigen: „Mir sin gedäuf met 4711, dröm jeiht et uns joot“.