Jackerath.

Die Spielvereinigung Jackerath-Opherten ist in diesem Jahr der Ausrichter des Gemeindepokals, an dem diesmal drei Mannschaften teilgenommen haben. Zum Bedauern der Ausrichter konnten die Vereine aus den Titzer Partnergemeinden Margrathen in den Niederlanden und Lontzen in Belgien leider diesmal nicht am Turnier teilnehmen.