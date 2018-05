Selgersdorf - Schützen- und Maifest zu Pfingsten in Selgersdorf

Selgersdorf. Die St. Katharina Schützenbruderschaft und der Maiclub aus Selgersdorf laden zum traditionellen Schützen- und Maifest an Pfingsten ein.

Es geht los am Pfingstsamstag, 19. Mai, 17 Uhr, mit einer Festmesse in der Pfarrkirche St. Stephanus. Gegen 18 Uhr schließt sich ein Umzug mit dem Trommlercorps Gerderath und dem BMV Strauch durchs Dorf an, bevor um 20 Uhr die Krönung der neuen Majestäten im Zelt erfolgt. Beate und Herbert Penners als Königspaar und Patrick Eßer als Jungschützenprinz sind die Majestäten der Bruderschaft. Stefan Penners und Michel Krämer als Maikönigspaar sowie Alexander Bursian und Corina Brendgens als Maigrafenpaar sind die Majestäten des Maiclubs. Nach der Krönung steigt der große Mai- und Schützenball, den die Liveband „Starlight“ aus Sprockhövel gestalten wird.

Der Pfingstsonntag, 20. Mai, beginnt am 10 Uhr mit einem großen Frühschoppen. Im Laufe des Morgens erfolgen Ehrungen langjähriger Mitglieder und die Vergabe der Schützenpokale. Ab 14 Uhr folgt der Empfang der Gastvereine zum Festzug. Höhepunkt am Sonntag um 15 Uhr ist der große Festzug mit Parade an der Kirche. Es werden viele Gastvereine der Schützen und des Maiclubs sowie Musikzüge aus Nah und Fern vertreten sein. Nach dem Festzug folgt der gemütliche Ausklang im Festzelt.

Am Abend steht der große gemeinsame Königsball im Festzelt an der Altenburger Straße an. In diesem Jahr mit der Liveband Ilex aus Eschweiler, die den Königsball musikalisch begleitet.

Nach der Messe am Pfingstmontag, 21. Mai, folgt um 10 Uhr ein Umzug mit Totenehrung auf dem Friedhof. Beim anschließenden Frühschoppen werden die Sieger des Dorfpokalschießens geehrt. Musikalische Untermalung mit zünftiger Marschmusik gestaltet durch die BMV Strauch. Gegen 14 Uhr erfolgt die Aufführung des Offizierscorps, welche mittlerweile eine gern gesehene und mit Spannung erwartete Darbietung ist. Gefolgt wird diese noch durch die Verlosung des Maiclubs und das Ausschießen des Hauptvogels, mit der das Fest seinen Ausklang findet.

Die St. Katharina Schützenbruderschaft, der Maiclub Selgersdorf und der Festwirt Andreas Schenk freuen sich, viele Gäste begrüßen zu können und hoffen, dass sie ein paar schöne Stunden im Festzelt verbringen werden.