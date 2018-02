Linnich - Schuberts Winterreise wird in Linnich neu interpretiert

Linnich. KlassiKOR – eine Zusammensetzung der Begriffe „Klassik“ und „Koreaner“ – präsentiert am Freitag, 23. Februar um 19.30 Uhr den weltberühmten Liederzyklus „Die Winterreise“ von Franz Schubert.

Schubert hatte dieses Werk für eine Singstimme mit Klavierbegleitung komponiert. An diesem Abend ist er in der evangelischen Kirche in Linnich, Altermarkt 8, jedoch in einer völlig anderen Version zu hören. Neben dem Klavier sind weitere Instrumente und zwar Orgel und Kontrabass beteiligt, denen eine besondere interpretatorische Bedeutung zukommt.

Die unorthodoxe Behandlung des Werkes verhilft den Liedern zu besonderer Aufmerksamkeit und steigert die Dramatik, da man das Alte und Bekannte in neuem Gewand wiederfindet.

KlassiKOR steht für die Ausübung klassischer Musik durch koreanische Künstler. Alle Musiker der KlassiKOR haben an deutschen Musikhochschulen ihr Konzertexamen abgelegt und arbeiten als feste Mitglieder in den Opernhäusern Düsseldorf und Wuppertal.

Mitwirkende sind: Der KlassiKOR, Don-in Choi (Bariton), Yewon Byun (Klavier) und Eunki Lee (Kontrabass). Außerdem spielt Youna Park, die Kantorin der Kirchengemeinde Linnich, an der Orgel.

Der Eintritt ist wie immer frei. Über eine Spende freut sich die Kirchengemeinde sehr.