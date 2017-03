Inden.

Bis zum Ende des vergangenen Jahres ging Schophoven auf einer Krücke. Zumindest was die Versorgung mit Internet anging. Mit Müllenark hat der Indener Ortsteil eines der am schnellsten wachsenden Baugebiete in der Region. In Sachen Anbindung an das weltweite Netz hinkte Schophoven aber deutlich hinterher.