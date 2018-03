Rödingen - Schnupperkurs zu jiddischen Buchstaben

Rödingen. Wer immer schon einmal die Welt der Oyses, der jiddischen Buchstaben, kennenlernen wollte, hat dazu jetzt Gelegenheit: Am Sonntag, 25. März, wird von 11 bis 17.30 Uhr im LVR-Kulturhaus Landsynagoge Rödingen, Mühlenend 1 in Rödingen, ein Jiddisch-Workshop angeboten.

Am Vormittag lernen die Teilnehmenden das jiddische Alphabet, am Nachmittag werden bereits leichte Texte gelesen und übersetzt. Dabei kommen Sprechen und gemeinsames Singen nicht zu kurz. Arbeitsmaterialien werden zur Verfügung gestellt, Papier und Stifte müssen Interessierte mitbringen. Für den Kurs ist eine Anmeldung erforderlich.

„Mehr als Shmalts und Shtetl“

Im Anschluss an den Kurs hält Dr. Diana Matut um 16 Uhr einen Vortrag. Unter dem Titel „Mehr als Shmalts und Shetetl“ geht es um den jiddischen Film gestern und heute.

Die Geschichte des jiddischen Films reicht über 100 Jahre zurück. Mit großen Zentren wie der Sowjetunion, den USA und Polen zog er ein Millionenpublikum an.

Durch die Schoa in seiner Blütezeit zum Erliegen gekommen, gab es nach Kriegsende nur noch wenige Produktionen. „Jiddisch im Film“ wurde zwar noch gesprochen (mit Sätzen, Phrasen und einzelnen Begriffen), aber der abendfüllende jiddische Spielfilm schien der Vergangenheit anzugehören – bis im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert Regisseurinnen und Regisseure begannen, erneut in jiddischer Sprache zu produzieren.

Film- und Tondokumente

Der Vortrag möchte den Reichtum des jiddischen Films in einem Gang durch das Jahrhundert näherbringen. Gezeigt werden viele Filmausschnitte und Tondokumente. Dr. Diana Matut ist Dozentin am Seminar für Jüdische Studien der Universität Halle-Wittenberg. Die Kosten für Workshop und Vortrag betragen fünf Euro inklusive Besichtigung der Gebäude und Dauerausstellung. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: per E-Mail an synagoge@lvr.de oder Telefon 0228/9834226. Der Eintritt für den Vortrag beträgt drei Euro, einschließlich Besichtigung Gebäude und Dauerausstellung.