Jülich.

Wer kennt es nicht, dass Herzogliche Bräustüberl, das Tegernsee neben dem gleichnamigen See so berühmt macht? Dessen Bier wird, neben 350 anderen Sorten aus aller Welt, auf der 5. Bierbörse in Jülich ausgeschenkt. Die wird am kommenden Freitag, 17 Uhr, offiziell eröffnet und dauert drei Tage.