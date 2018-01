Jülich - Schlossplatz ist immer noch ein Funkloch

Jülich.

Die Uhr tickt, seit wir das Jahr 2018 schreiben. 60 Tage – bis Ende Februar – hat der Verein Freifunk Jülich Zeit, um die größten Funklöcher in der Innenstadt zu schließen. Das versucht der Verein schon seit einigen Jahren. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Stadt mit kosten- und drahtlosem Internet an so vielen Stellen wie möglich zu versorgen.