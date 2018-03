Jülich - Schlosskonzert im Zeichen des Barock

Jülich. Das nächste Jülicher Schlosskonzert am Sonntag, 25. März, ist der Barockmusik gewidmet. Aleksandra und Alexander Grychtolik konzertieren auf zwei Cembali. Seit dem Jahr 2008 spielen beide zusammen und finden ihre gemeinsame, unverwechselbare Sprache.

Weitere Termine im April und Mai Die weiteren Termine der Schlosskonzert-Saison, Beginn ist jeweils um 20 Uhr in der Schlosskapelle. 22. April: Busch-Trio mit Trios von Schubert und Dvorak. Das Konzert wird von WDR 3-Hörfunk aufgezeichnet und später im Rahmen der „Kammerkonzerte NRW“ gesendet. 13. Mai: Ensemble 4.1. Das fest besetzte „Piano-Windtet“ (Klavier und vier Bläser) spielt Wiener Klassik. Infos unter www.schlosskonzerte-juelich.de

Die dynamische und artikulationsfreudige Spielweise des Grychtolik-Duos, verstärkt durch Mischung der beiden erfrischenden Temperamente, entzaubert das Klischee vom sperrigen, antiquierten Cembalo-Klang.

Die beiden Instrumente erklingen mit der ungezähmten Kraft eines ganzen Barock-Orchesters. Die Debüt-CD „Fantasia baroque“ der als „Künstlerehepaar mit den magischen Händen“ gefeierten Musiker mit Improvisationen über Bach, Bertali und Pasquini (Coviello) wurde für den Echo Klassik 2016 nominiert und vom „Early Musik Review“ als „Excellent Recording“ ausgezeichnet. Das Konzert in Jülich korrespondiert zu dieser CD und ist eine faszinierende „Wiedererweckung“ barocker Improvisationskunst auf dem Cembalo. Es widmet sich dem freien und spontanen Musizieren, wie es im 17. und 18. Jahrhundert Usus war. Aus der Barockzeit überlieferte „Improvisationen“ werden ergänzt durch freies „Fantasieren“.

Auch die Pasquini-Sonaten auf „Fantasia baroque“ sind in diesem Kontext zu sehen. In der Architektur gab es ja auch die Tradition, „Idealstädte“ zu entwerfen – Jülich ist das beste Beispiel. Sinn war nicht, dass man die Städte immer genau so auf der grünen Wiese baut, sondern dass der Architekt in seinem Idealentwurf bestimmte gestalterische Grundprinzipien veranschaulicht, die ihm beim Entwerfen einer Stadt wichtig sind.

Wenige Restkarten für das nächste Schlosskonzert zu Preisen ab 15 Euro sind erhältlich per E-Mail an tickets@schlosskonzerte-juelich.de oder Telefon 02461/53360 (Dr. Rudolf Weitz).