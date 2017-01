Aldenhoven.

Eine kleine Delegation aus der Merzbachgemeinde mit Bürgermeister Ralf Claßen an der Spitze machte sich am Dienstag auf den Weg in die Nachbarstadt Jülich, wo im Amtsgericht die Vereidigungen von Schiedsfrau Nicole Wegewitz und ihrer Stellvertreterin Evelyn Margret Lony Adams durch Amtsgerichtsdirektor Norbert Hillmann erfolgten.