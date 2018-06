Sanierungen für die Gesamtschule werden geplant Von: ahw

Letzte Aktualisierung: 22. Juni 2018, 15:22 Uhr

Aldenhoven. Die Gesamtschule Aldenhoven-Linnich (GAL) hält die politischen Gremien der Merzbachgemeinde in Atem. So berichtete Schulleiterin Petra Cousin am Mittwoch im Schul- und Sozialausschuss, dass in der GAL große Betroffenheit darüber herrsche, dass im Gemeinderat die geplanten Sanierungen mit Mitteln aus dem Förderprogramm „gute Schule 2020“ vertagt worden seien.