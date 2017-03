Jülich.

Wenn man auf eigenem Platz drei Tore erzielen kann, aber am Ende dennoch mit leeren Händen da steht, dann ist das mehr als ärgerlich. So erging es am Samstagnachmittag der Salingia aus Barmen, die gegen den Türkischen SV Düren den neuerlichen Spieltag eröffnete, am Ende von 96 Spielminuten allerdings mit einem 3:5 vom Platz schlich.