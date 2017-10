Der Projekt-Abschluss steigt in Alsdorf

Das Projekt „Säulen der Freiheit“ endet mit einer Abschlussveranstaltung, die am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr in der Alsdorfer Gustav-Heinemann-Gesamtschule beginnt. Neben Interviews mit Künstlern vor Ort, gibt es Videoschaltungen via Internet zu den Außenstellen in 18 Ländern. Weitere Infos zur Aktion und eine Karte mit allen Projektstandorten im Netz unter www.pillars-of-freedom.com.