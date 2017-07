Rurauencup: Ein klasse Finale fast auf Augenhöhe

Tetz. Der CfR Buschbell war am Ende der verdiente Sieger des 20. Rurauencups des FC Rasensport Tetz. Mit 4:0 (1:0) besiegte der Bezirksligist im Finale den Gastgeber aus Broich/Tetz I, dem im Spiel nicht anzumerken war, dass er zwei Klassen tiefer spielt.

Vor rund 200 Zuschauer spielte die Mannschaft von Kevin Baumann lange Zeit auf Augenhöhe, musste aber nach 28 Minute den ersten Treffer durch Oliver Klein hinnehmen. Das knappe Ergebnis konnte die Spielvereinigung bis in die 60. Minute halten, dann jedoch erhöhte Kapitän Cengiz Can mit einem satten Spannschuss auf 2:0. Die Gastgeber erspielten sich immer wieder Möglichkeiten, die sie aber nicht zum Abschluss brachten. In der Schlussphase ließen ihre Kräfte nach, und Kevin Müller (85.) und Cengiz Can (90.) stellten den Endstand her.

Schiedsrichter Lukas Kunkel hatte wenig Mühe mit dem sehr fairen Finale. Gästetrainer Frank Doblhofer meinte nach der Partie. „Ich bin schon etwas überrascht von den Tetzern, die gut mitgespielt haben. Wir haben gerade mit den Vorbereitungen begonnen, und mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden.“ Zufrieden war auch der Tetzer Spielertrainer Kevin Baumann. „Wir haben toll mitgespielt und insgesamt ein gutes Turnier gespielt. Der Sieg von Buschbell ging auch in der Höhe in Ordnung.“

René Eck, 1. Vorsitzender des Ausrichters, nahm die Siegerehrung vor. Für den Gewinner gab es eine Prämie von 600 Euro, der Zweitplatzierte bekam 450 Euro. Im Spiel um Platz drei besiegt Germania Lich-Steinstraß die SpVgg Schwarz-Weiß Düren nach Elfmeterschießen mit 9:8. Der Vorsitzende danke den Aktiven für ihren sportlich fairen und den Schiedsrichtern für ihren souveränen Einsatz. Sein besonderer Dank galt dem Helferteam, das sich wieder einmal bestens bewährt hat und mit dem kulinarischen Angebot von Reibekuchen über Pizza, Backfisch und Gegrilltem bis zum Hamburger keine Wünsche offen ließ.

Elf Seniorenmannschaften nahmen an diesem Turnier teil. Neben den Mannschaften aus Lich-Steinstraß, Gevenich, Baal, Düren, Rurdorf, Kirchberg, Pattern-Aldenhoven, Hambach und Buschbell war der Gastgeber mit zwei Teams dabei. Die Überraschung des Turnier war der 7:5-Erfolg nach Elfmeterschießen, den die SG Broich/Tetz, über den Landesligisten Schwarz-Weiß Düren erzielte. Kr.