Rüben rollen in der Nacht: Tempokontrollen erwünscht Letzte Aktualisierung: 22. September 2017, 16:06 Uhr

Jülich. Etwa in Höhe von Lich-Steinstraß wird aus dem Von-Schöfer-Ring in Jülich die Brunnenstraße. Über diese Route rollt nicht wenig Schwerverkehr, in der Rübenkampagne auch in den Nachtstunden. Anwohner haben in einem Bürgerantrag die Stadt aufgefordert, „aufgrund der Lärmbelästigung“ die Genehmigung zur Nachtanlieferung in der Zuckerfabrik zu prüfen.