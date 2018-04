Jülich.

Es riecht so, wie es in allen Neubauten riecht: nach Fliesenkleber, Estrich und Farbe. Und fertig ist noch lange nicht alles im Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes in der Oststraße. Die ersten Büros sind bezogen, und auch der große neue Kursraum steht zur Verfügung, der in der Zukunft des Kreisverbandes Jülich eine große Rolle spielen soll.