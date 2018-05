Rhenania Lohn grüßt vom Tabellenthron Von: hfs.

Letzte Aktualisierung: 4. Mai 2018, 12:18 Uhr

Jülich. Wechsel in Gruppe 1 der Fußball-Kreisliga B: Durch die 2:0-Wertung am grünen Tisch – im Nachholspiel verzichtete Aldenhoven/Pattern auf die Austragung in Lohn – setzt sich die Rhenania erstmals auf den „Tabellenthron“, löst dort den SC Ederen ab.