Lich-Steinstraß.

„Jeht ett öch joht?“, wird man in der anstehenden Session häufig zu hören bekommen, wenn Karnevalisten ihre Gäste in Sälen und Zelten begrüßen. Weniger oft wird der heitere Gruß an Orten erklingen, wie am ersten Sonntag des neuen Jahres bei der Veranstaltung der KG „Maiblömche“ geschehen.