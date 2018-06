Jülich-Bourheim - Rempler von der Seite: Autofahrer beim Überholen aus der Bahn gebracht

Jülich-Bourheim.

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Eschweiler befuhr am Samstag um 14.50 Uhr die L238 aus Richtung Eschweiler kommend, in Fahrtrichtung Jülich. Der Fahrer gab an, dass er während eines Überholvorgangs von einem plötzlich ausscherenden Pkw touchiert und abgedrängt worden sei.