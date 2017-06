Rekordergebnis: Stadtwerke verkaufen fast 300 Prozent mehr Strom

Jülich.

Das Geschäftsjahr 2016 war für die Stadtwerke Jülich GmbH in der Tat bemerkenswert. „Exzellent“ nennt der Versorger, der sich als einziger in der Region zu 100 Prozent in Kommunalbesitz befindet, das Ergebnis. Der um 240.000 Euro (nach Steuern) erhöhte Gewinn von 1,8 Millionen Euro fasst das zusammen, was im Detail auf viele Ursachen zurückzuführen ist.