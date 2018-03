Jülich.

„Magische Momente“ hat der leidenschaftliche Reisefotograf Heinz Braun festgehalten, der außerdem die Akustikgitarre im Trio „Saitenträumer“ spielt und in der Jülicher Stadtverwaltung arbeitet. So ist es nur ein Katzensprung über den Schwanenteich von Brauns Wirkungsstätte bis zur Sparkasse, wo er in den nächsten drei Wochen 24 Motive zeigt.