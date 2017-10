Jülich.

Es hat schon eine Zeit gedauert, ehe die „Storyville Jazzband of Cologne ihre angestammte Kneipe, den „Streckstrump“ in Köln, verließ, um bei der Jamsession in Jülich ein Gastspiel zu geben. Die guten Beziehungen, die die Band über ihren Klarinettisten Klaus Dieter George zum Jazzclub unterhält, machte es möglich.