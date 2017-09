Barmen.

Eigentlich hatte Bee keine Chance auf Leben. Als die Polizei das neugeborene Rehkitz am frühen Morgen des 31. Mai an einem Gleisbett bei Stolberg fand, hätten die Beamten das Tier erschießen müssen. Der Jagdpächter gab Bee keine Chance, so lange zu überleben, bis die Tierarztpraxen öffnen.